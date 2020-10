PREMIERA la Manchester United-Newcastle! Va fi primul meci de fotbal televizat in formatul 'pay-per-view'! Ce inseamna asta pentru cluburi

Sistemul pay-per-view va genera venituri care sa le inlocuiasca pe cele ale fanilor care erau prezenti pe stadion.



Premier League a anuntat ca programele suplimentare non-televizate din octombrie vor fi puse la dispozitie prin pay-per-view, pentru a se asigura ca fanii fiecarui club pot continua sa-si urmareasca echipa. In urma acestei decizii veniturile vor acoperi o parte din gaura provocata de pandemia de coronavirus.

Cele douazeci de cluburi au ajuns la aceasta decizie provizorie dupa intalnirea de vineri. In conformitate cu noul acord, meciurile live curente selectate pentru televiziune vor ramane la locul lor si vor fi difuzate normal. In plus, celelalte cinci meciuri care nu au fost puse la dispozitia fanilor, vor fi disponibile pentru fani in functie de plata pentru vizionare.

Decizia va insemna ca cel putin trei dintre meciurile ramase din fiecare runda de meci din octombrie, vor fi prezentate pe platforma pay-per-view. Fanii pot achizitiona fiecare meci pentru 15 lire sterline. Suma nu a fost tocmai pe placul fanilor, care au protestat pe retelele de socializare.

Meciul dintre Manchester United si Newcastle va fi primul joc care va fi disponibil pe platforma pay-per-view, jocul urmand sa se dispute sambata, pe data de 17 octombrie.

Manchester United Newcastle