Ce CONCURENTA pentru Florin Andone! Brighton a OFICIALIZAT transferul unui atacant cu aproape 300 de meciuri pentru Manchester United si Arsenal

Florin Andone a primit o veste mai buna din partea clubului la care are contract.

Florin Andone va avea concurenta serioasa in atacul lui Brighton! Clubul din Premier League a anuntat oficial ca s-a inteles cu Danny Welbeck, atacant ramas liber de contract. Contractul va fi valabil pana la finalul sezonului.

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck. The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion! ???? @firsttouchgames ????#BHAFC ????⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 18, 2020

Welbeck are un palmares impresionant, cu aproape 300 de meciuri jucate pentru Manchester United si Arsenal.

44 de goluri si 27 decisive a reusit Welbeck in cele 224 de meciuri jucate in Premier League.

Atacantul are doua medalii de campion cu Manchester United, in 2009 si 2013, si are in palmares si trofeul Champions League, castigat tot la United, in 2008.

Welbeck si-a mai adaugat in 'vitrina' doua Cupe ale Angliai cu Arsenal, 2 Cupe ale Ligii cu Manchester United si 3 Supercupe ale Angliei (n. r. 2 cu Manchester United si una cu Arsenal)

16 goluri a inscris Welbeck pentru nationala Angliei, pentru care a jucat in 42 de meciuri.