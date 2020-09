Meci INCREDIBIL in Premier League! Manchester United castiga la Brighton cu un penalty acordat dupa fluierul final! Brighton a lovit bara de 5 ori

United s-a impus in fata lui Brighton cu 3-2 la capatul unui meci nebun.

Baietii lui Ole Gunnar Solskjaer a avut un meci slab, iar Brighton a avut ghinionul sa trimita mingea de 5 ori in bara portii aparate de David de Gea. "Diavolii" au avut doua goluri anulate de VAR. In minutul 40 Maupay a transformat pentru Brighton o lovitura de la 11 metri si l-a invins pe portarul lui Manchester cu o scarita perfecta.

Lewis Dunk a marcat in propria poarta, iar meciul s-a incheiat egal la pauza. Rashford s-a distrat cu apararea lui Brighton si a punctat in minutul 55 dupa o actiune individuala superba. Dupa golul reusit de United, gazdele au dominat meciul, iar Trossard a trimis mingea de 3 ori in bara. Brighton a egalat meritat dupa ce a dominat meciul in minutul 94 prin Solly March.

La ultima faza a meciului Manchester United s-a aruncat in atac, iar portarul lui Brighton a scos de pe linia portii o minge trimisa cu capul de Maguire. Arbitrul a fluierat finalul meciului, dar nu era gata. VAR a analizat un hent facut in careu Maupay. S-a dictat pentru prima data lovitura de la 11 metri dupa fluierul de final. Bruno Fernandes a marcat, iar United a castigat cu 3-2.

Sansa a fost de partea echipei lui Solskjaer care a obtinut cele 3 puncte, dar Brighton a fost echipa mai buna astazi.