Pleaca sau nu Dembele de la Barcelona? Manchester United este gata sa il ia pe atacantul francez! Care este suma pe care o cere clubul catalan

Ousmane Dembele este dorit in Premier League.

Manchester United este clubul care il doreste pe Ousmane Dembele. Englezii vor sa il imprumute pe atacant pentru un sezon, insa Barcelona ar vrea sa scape definitiv de el si le propune acestora un transfer definitv. Suma ceruta de oficialii spanioli este de 100 de milioane de euro, conform Dailyrecord.co.uk.

Doar 9 meciuri a jucat fotbalistul de 23 de ani in sezonul trecut pentru Barcelona. Acesta nu a reusit sa se impuna in prima echipa, astfel incat fostul antrenor, Quique Setien, sa apeleze la serviciile sale.

56 de milioane de euro este cota de piata a lui Dembele, conform Transfermarkt.

Daca Ousmane Dembele ii va parasi pe catalani, Barcelona va ramane destul de descoperita in atac, acolo unde Ronald Koeman se va putea baza pe Messi, Griezmann sau Ansu Fati. Luis Suarez nu a mai intrat in calculele antrenorului olandez si are toate sansele sa semneze curand cu o noua echipa.