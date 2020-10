Manchester United a oficializat un transfer un ultimele ore de mercato! Englezii au cumparat unul dintre cei mai buni fundasi din campionatul portughez

"Diavolii" au oficializat transferul lui Alex Telles de la FC Porto.

Telles era gata sa mearga in Brazilia pentru a-si indeplini datoria catre echipa nationala, dar intre timp cele doua parti au ajuns la o intelegere, iar luni a efectuat vizita medicala. Initial clubul britanic a facut o oferta pentru fundasul in varsta de 27 de ani de 13, 2 milioane de euro, deoarece brazilianul se afla in ultimul an de contract. Pana la urma, s-a ajuns la un acord in care United plateste 15 milioane de de euro plus in doua milioane de euro bonusuri. Sosirea lui ii va face concurenta lui Luke Shaw pe partea stanga si ar trebui sa ajute echipa si in ofensiva. Telles a marcat sezonul trecut 12 goluri si a oferit 13 pase decisive in 49 de meciuri.

" A veni la un club cu prestigiul lui Manchester United este o onoare imensa. Trebuie sa muncesti mult pentru a ajunge la acest moment in cariera ta si acum am ajuns aici. Va primit ca voi da totul pentru a avea succes aici. Am castigat multe trofee la FC Porto si vreau sa continui acest lucru la United", au fost primele declaratii ale brazilianului.

