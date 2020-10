Va juca Neymar cu Manchester United? Ce spune Tuchel despre absentele uriase pe care le are inainte de meciul din UEFA Champions League

Parisul are parte de un nou focar de coronavirus la echipa, asta dupa ce Ander Herrera a fost si el depistat pozitiv. Mijlocasul spaniol se alatura unei liste de cinci jucatori ai echipei care au fost infectati cu coronavirus: Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Marco Verratti, Marquinhos, Julien Draxler.

Pe lista indisponibililor se adauga si Danilo Pereira, care nu va putea evolua deoarece a luat contact cu Ronaldo la selectionata Portugaliei.

Neymar nu a evoluat in meciul de vineri seara, iar Thomas Tuchel a declarat de ce brazilianul a lipsit la meciul din campionat.

"Neymar nu are nicio problema. Am vorbit amandoi, la fel cum am facut si cu Mbappe. Am avut o discutie sincera in care am decis ca trebuie sa-l odihnim astazi. El va fi alaturi de noi sambata, se va antrena pentru meciul cu Manchester United. Va fi sigur pe teren!", a declarat Thomas Tuchel dupa meciul cu Nimes.





Paris Saint-Germain a fost fara Neymar in patru din cele sapte meciuri din acest sezon, castigand doar trei.