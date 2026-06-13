Sorana Cîrstea s-a retras de la două turnee: mesajul sportivei

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, locul 18 WTA, a anunţat, sâmbătă, că s-a retras de la turneele de la Berlin şi Bad Homburg.

„Din păcate, din cauza unei mici accidentări pe care am suferit-o săptămâna aceasta, sunt nevoită să renunţ la turneele de la Berlin şi Bad Homburg. Aşteptam cu nerăbdare să petrec aceste zile în Germania, dar corpul meu are nevoie de ceva timp pentru a-şi reveni. Ne vedem la Wimbledon”, a notat sportiva pe Instagram.

Turneul de la Berlin este programat în perioada 15-21 iunie, iar cel de la Bad Homburg va avea loc în perioada 21-27 iunie.

Vineri, Sorana Cîrstea a fost eliminată de Emma Răducanu în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Londra, scrie News.ro.