Reactia lui Mourinho dupa ce si-a DISTRUS fosta echipa! "Manchester United nu trebuie sa se planga! Asta e tot ce stiu!" Ce spune dupa ce a batut cu 6-1 pe Old Trafford

Jose Mourinho a reusit unul dintre cele mai spectaculoase scoruri din acest weekend, cand s-a impus cu Tottenham pe terenul lui Manchester United, scor 6-1.

Jose Mourinho s-a razbunat cu varf si indesat pe fosta sa echipa. Portughezul a pregagit-o pe Manchester United in perioada iulie 2016 - decembrie 2018, cand a fost demis de 'diavoli'.

Dupa o pauza de aproape un an, Mourinho a revenit in Premier League si a semnat cu Tottenham.

Londonezii au reusit aseara o victorie rasunatoare pe terenul lui Manchester United, scor 6-1, iar Mourinho s-a declarat incantat la finalul partidei:

"Manchester United nu pierde multe meciuri si mai ales sa primeasca sase goluri. Este o victorie istorica, dar pana la urma sunt trei puncte, puncte foarte importante pentru ca deja am pierdut cinci pe teren propriu.

Ne-am pregatit foarte bune din punct de vedere tactic si mental. Am fost atat de pregatiti incat nu ne-a afectat nici faptul ca au deschis ei scorul in primul minut. Daca cineva se poate plange de VAR, atunci Tottenham este acea echipa. Iar daca e cineva care nu trebuie sa se planga, echipa aia este Manchester United", a spus Jose Mourinho dupa victoria in fata fostei sale echipe.

Bruno Fernandes a deschis scorul in minutul 2 din penalty, dupa care Tottenham a facut spectacol. Ndombele (4'), Son (7', 37'), Kane (30', 79') si Aurier (51') au stabilit scorul final. United a ramas in 10 oameni din minutul 28, cand Martial a fost eliminat.

Tottenam a urcat pe 6 in Premier League, cu 7 puncte dupa 4 etape, in timp ce United este doar pe locul 16, cu 3 puncte.