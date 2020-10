Wayne Rooney, foarte aproape de PRIMA AVENTURA CA ANTRENOR! Ce club il doreste pe fostul mare atacant al lui Manchester United si al nationalei Angliei

In varsta de 34 de ani, fostul golgheter al lui Manchester United si al nationalei Angliei evolueaza in prezent in Championship, pentru Derby County.

Derby County a inceput foarte prost noul sezon de Championship, obtinand o singura victorie in primele 4 etape si situandu-se pe locul 20 al clasamentului, un loc rusinos pentru un club care sezonul trecut a fost foarte aproape de promovarea in Premier League.

In acest context, dupa cum relateaza jurnalistii de la Daily Mail, conducerea clubului ia foarte serios in calcul posibilitatea demiterii actualului manager, Phillip Cocu, fostul mare mijlocas al Barcelonei si al nationalei Olandei, in cazul in care acesta va pierde si meciul din acest weekend, impotriva lui Watford.

Potrivit aceleiasi surse, principalul favorit sa-l inlocuiasca pe Cocu in cazul unei infrangeri cu Watford este chiar actualul fotbalist al lui Derby, Wayne Rooney.

Astfel, ar urma sa fie prima experienta a golgheterului all-time al lui Manchester United in postura de manager.

Singura problema ar putea fi constituita de faptul ca Rooney nu detine inca licenta de antrenor. In acest context, va fi nevoie de un tehnician care sa implineasca aceasta cerinta si, conform sursei citate, oficialii lui Derby au gasit deja solutia in persoana lui John Gregory, un fost fotbalist al clubului.

Wayne Rooney este unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Premier League, trofeu pe care l-a cucerit de 5 ori pe vremea cand juca la Manchester United.

De asemenea, Rooney a evoluat in 120 de meciuri pentru nationala Angliei, pentru care a reusit si sa inscrie de 53 de ori.