BREAKING NEWS! Manchester United i-a prelungit contractul lui Paul Pogba! Anunt FULGER dupa zvonurile care il dadeau ca si plecat la Real Madrid

Paul Pogba a evoluat in 4 meciuri pentru Manchester United in acest inceput de sezon.

Conform jurnalistilor de la BBC Sport, in urma cu putin timp conducerea lui Manchester United a activat clauza de prelungire pentru inca un sezon a contractului lui Paul Pogba.

In varsta de 27 de ani, campionul mondial mai avea contract cu ''diavolii rosii'' pana la sfarsitul acestui sezon, iar in ultima perioada au aparut zvonuri care il dadeau pe mijlocasul francez la Real Madrid din vara.

Paul Pogba a declarat in urma cu cateva zile ca un transfer pe Santiago Bernabeu ar reprezenta pentru el ''un transfer de vis'', fapt ce i-a fortat pe sefii lui United sa se miste rapid si sa activeze aceasta clauza de prelungire.

Reintors la Manchester United in 2016 de la Juventus Torino in schimbul sumei-record la acea vreme de 105 milioane de euro, fotbalistul crescut in academia lui United a evoluat in toate cele 3 partide disputate de echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer in acest sezon de Premier League.

Fanii lui Manchester United si presa din Albion se asteapta ca Paul Pogba sa aiba un sezon mult mai consistent decat cel precedent, in care a absentat in 22 de partide din cauza unei accidentari la glezna.