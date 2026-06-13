Simona Halep a avut parte de un eveniment special sâmbătă, la Cluj-Napoca. Câștigătoarea a două Grand Slam-uri și fosta număr 1 mondial a evoluat într-un meci demonstrativ alături de Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel.

Și tatăl Simonei Halep a luat parte la meciul demonstrativ. Stere Halep a jucat alături de fiica sa.

Discursul emoționant al Simonei Halep: „Vreau să mulțumesc României”

Simona Halep a avut un discurs de „rămas-bun” după partida demonstrativă și le-a mulțumit persoanelor care i-au alături de-a lungul carierei.

Câștigătoarea a două Grand Slam-uri a oferit un moment cu totul special atunci când a menționat-o pe Virginia Ruzici, fostă mare jucătoare de tenis.

Simona a plâns atunci când i-a mulțumit pentru susținere Virginiei și a mers să o îmbrățișeze.

„Ce să vă spun? Este foarte emoționant să vorbesc asta. Știu că o să fie ultima dată în mod oficial. O să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut, atât la bine, cât și la rău. Mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie, nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt și să merg mai departe. Vă mulțumesc mult, dumneavoastră și celor de la televizor!

Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor mei, m-au ajutat la fiecare pas, fără ei poate nu aș fi reușit. Vă mulțumesc mult de tot! Vreau să le mulțumesc sponsorilor mei care m-au susținut de la 13 ani. Nu au renunțat la mine când a fost greu și asta a contat mult, au avut încredere în mine ca om.

Vreau să mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut. Sper să fie cât mai mulți campioni, să mă ajungă, chiar să mă depășească. Aș vrea să închei cu familia mea, le mulțumesc că există, că m-au făcut să exist, să îmi îndeplinesc acest vis. Tata a crezut nebunește în acest vis, mama a echilibrat balanța. M-au educat frumos din punctul meu de vedere. Fratelui meu, care m-a ajutat necondiționat, a renunțat la el pentru mine, îi mulțumesc, e un băiat deosebit.

Nepoțeii mei, care în fiecare zi îmi aduc zâmbetul pe buze, le mulțumesc că există și că sunt astăzi alături de mine. Prietenilor mei le mulțumesc și sper că toate clipele care au fost nu le vor uita niciodată și că își vor aduce aminte cu plăcere de meciurile mele și de mine ca sportivă.

Legendele sportului românesc, Nadia, Gică, Ilie, vă mulțumesc! Știu că inimile voastre au bătut și bat și pentru ei. (n.r. Momentul în care Simona Halep începe să plângă) Vreau să rămâneți tot în picioare (n.r. către spectatori), să o aplaudăm pe doamna Virginia Ruzici, a fost agentul meu, mult mai multe aplauze, vă rog. Tot respectul meu pentru voi toți. Vă mulțumesc! A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult!”, a spus Simona Halep, în exclusivitate la PRO TV și VOYO.