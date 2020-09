Bruno Fernandes, tinta glumelor pe internet! Pana si Google l-a prins: care este cel mai cautat lucru despre STARUL lui Manchester United

Din articol Simularea lui Bruno Fernandes din meciul cu Crystal Palace

Bruno Fernandes a marcat golul victoriei pentru Manchester United, in ultima etapa de Premier League.

Bruno Fernandes a fost transferat de Manchester United in iarna acestui an si s-a integrat perfect in echipa lui Ole Gunnar Solskjaer.

Starul portughez este un specialist al penalty-urilor, insa pe langa faptul ca le executa bine, stie sa le si obtina.

Un internaut a venit cu o dovada pe Twitter si fanii lui Manchester United s-au amuzat copios. La un search pe google cu: 'Bruno Fernandes dive vs (n. r. Bruno Fernandes simuleaza cu)', motorul de cautare indica mai multe meciuri in care mijlocasul 'diavolilor' a obtinut un penalty pe nedrept. Nu mai putin de 6 recomandari oferite de Google sunt despre simulari ale mijlocasului.

BRO HAS BEEN HERE FOR 9 MONTHS???? pic.twitter.com/fEiXt7vdk7 — ???? (@ffstjay_) September 27, 2020

"Imagineaza-ti cand Bruno Fernandez va inscrie 50 de goluri pentru Manchester United si toate vor fi din penalty", a scris un fan.

"Asta e amuzant", a completat un alt suporter.

"Bruno chiar e un trisor in serie", a mai adaugat un fan.

13 goluri a inscris Bruno Fernandes pentru Manchester United si 9 dintre reusite au fost de la 11 metri. Potrughezul nu a ratat niciun penalty pentru 'diavoli' pana in prezent.

