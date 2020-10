NEBUNIE dezlantuita in Manchester United - Tottenham! S-au marcat 3 goluri inprimele 7 minute! Ce s-a intamplat

Start nebun in cel mai tare meci al etapei din Premier League!

Manchester United si Tottenham au marcat impreuna de 3 ori in primele 7 minute ale jocului!



United a deschis scorul dupa mai putin de 120 de secunde de joc. La primul atac al meciului, echipa lui Solskjaer a obtinut penalty, iar Bruno Fernandes l-a transformat. La revenirea lui Mourinho pe Old Trafford in calitate de adversar, Tottenham n-a avut nevoie decat de 5 minute pentru a intoarce rezultatul. Ndombele a inscris in minutul 4, apoi sud-coreeanul Son a facut 2-1 pentru Tottenham in minutul 7!