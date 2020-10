Anunt SOC! Pogba a spus care ar dori sa fie urmatoarea lui destinatie! Contractul lui expira in 10 luni, iar Manchester United nu a venit inca cu o propunere!

Paul Pogba a ajuns la Manchester United in vara lui 2016, jucatorul fiind transferat de la Juventus pentru suma de 105 milioane de euro.

Au fost zvonuri inca din aceasta vara cum ca Paul Pogba si-ar dori sa plece de la Manchester United. Chiar fosta sa echipa, Juventus Torino parea sa fie destinatia cea mai probabila pentru francez, avand in vedere ca acolo antreneaza fostul sau coleg, Andrea Pirlo.

Pogba mai are doar 10 luni contract cu Manchester, iar 'Diavolii rosii' nu si-au declarat intentia de a-i prelungi contractul campionului mondial.

Dupa meciul amical al Frantei impotriva Ucrainei, scor 7-1, Pogba a dezvaluit clubul la care ar dori sa mearga.

"Toti fotbalistii si-ar dori din suflet sa joace pentru Real Madrid. Pentru mine e un vis, de ce nu?"

"Sunt in Manchester si imi iubesc clubul. Joc pentru Manchester United, ma simt bine si vreau sa fac tot ce imi sta in putinta pentru a duce clubul acolo unde merita. Am sa dau maxim, la fel ca si coechipierii mei"

"Va veni si momentul in care clubul imi va pune pe masa o oferta, sau poate nu va fi niciodata. Nu s-a intamplat nimic inca, nu va pot spune ceva ce nu s-a intamplat", a declarat Pogba.