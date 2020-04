Premier League are un nou sef: e unul dintre cei mai cunoscuti bancheri din Marea Britanie si a fost conducator la Coventry City

Gary Hoffman a fost numit in functia de presedinte al Premier League, cea mai puternica liga de fotbal din lume.

Bancherul de 59 de ani, care va parasi postul de sef al Monzo Bank, unde fusese numit in ianuarie 2019, a fost ales in unanimitate de reprezentantii celor 20 de cluburi si va incepe munca pe 1 iunie. Hoffman este licentiat in economie la Cambridge University, a fost CEO al Northern Rock, Barclaycard, NBNK Investments, Hastings Insurance si Coventry Building Society, a lucrat la Football Fundation, a facut parte din consiliul director al lui Coventry City si este un impatimit al fotbalului,

El trebuie sa combata efectele devastatoare ale crizei Covid-19 asupra finantelor si stabilitatii cluburilor din Premier League si va prelua functia de la presedintele interimar Claudia Arney. „Acum, toti cei din fotbal, din Marea Britanie si din restul lumii, se reunesc pentru a se sustine reciproc, in incercarea de a invinge pandemia Covid-19. Sunt convins ca acest spirit de camaraderie va ajuta jocul pe care il pretuim, iar Premier League va rezista mult timp de acum incolo la acelasi nivel ridicat”, a declarat acesta.

Oficialii cluburilor din Premier League cauta, inca din 2018, un inlocuitor pentru Richard Scudamore, cel care condusese liga timp de 19 ani. Alte persoane luate in considerare pentru ocuparea functiei au fost Susanna Dinnage, directorul executiv al Discovery Channel, care s-a razgandit dupa ce acceptase, Tim Davie, directorul executiv al BBC Studios, care a refuzat din start propunerea, si David Pemsel, fostul CEO al publisherului Guardian Media Group, care a demisionat, in noiembrie anul trecut, pana sa intre in paine, la cateva luni dupa ce fusese acuzat de o angajata de hartuire sexuala, pentru ca ii trimisese mai multe mesaje telefonice nepotrivite. Hoffman va lucra indeaproape cu Richard Masters, directorul executiv al Premier League, care a gestionat singur problemele provocate de coronavirus.