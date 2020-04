Real transfera din Premier League! Ce mijlocas isi doreste Zidane din Anglia

Real Madrid doreste sa isi intareasca mijlocul terenului si sa ii ofere solutii lui Zidane pentru a castiga trofee.

N'Golo Kante este pe lista lui Real Madrid pentru a-si consolida mijlocul terenului si pntru a-l ajuta pe Casemiro in zona centrala. Casemiro a fost o prezenta constanta in echipa lui Zidane, avand 35 de aparitii in acest sezon, inainte ca pandemia de coronavirus sa produca intreruperea competitiilor.

Kante este unul din cei mai buni jucatori din lume pe postul sau, iar Chelsea l-a cumparat de la Leicester in 2016. Potrivit AS, lui i s-ar alatura pe aceasta lista Eduardo Camavinga de la Rennes, in varsta de 17 ani si Boubakary Soumare de la Lille.

Galacticii considera ca un mijlocas de tipul lui Kante s-ar potrivi perfect in stilul lor de joc.

Francezul este campion mondial in 2018 si a castigat de doua ori Premier League, o Cupa a Angliei si Europa League cu Chelsea.