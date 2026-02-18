VIDEO Dinamo se pregătește de Champions League! Ce a declarat jucătorul cu două titluri de campion al României

Dinamo se pregătește de Champions League! Ce a declarat jucătorul cu două titluri de campion al României Handbal
Echipa din Ștefan cel Mare este deja o obișnuită a competiției continentale de top.

Dinamocs dinamo bucurestiionut iancuChampions LeagueEHF Champions League
Mâine, joi 19 februarie, campioana Dinamo o întâlnește pe Fuchse Berlin în grupele EHF Champions League.

Partida se dispută în Sala Polivalentă din Capitală.

”Am fost atât de aproape de un rezultat mare în Germania și poate că de data aceasta întoarcem șansa cu fața spre noi.

Vă așteptăm la spectacol! Construim împreună nu doar un stadion, ci și performanță!”, a postat CS Dinamo București.

Portarul Ionuț Iancu împlinește astăzi 32 de ani

Astăzi, chiar în ziua în care împlinește 32 de ani, Ionuț Iancu, portarul lui Dinamo și al naționalei României, a declarat că își dorește victoria cu Fuchse.

”Am încredere că putem face un meci mare. Vă așteptăm la meci!”, a spus Iancu.

Handbalistul ajuns la Dinamo în vara lui 2024, de la marea rivală Steaua, are în palmares două titluri de campion în Liga Zimbrilor: cu HCM Constanța în ”tinerețe” în 2013 și cu ”dulăii” din Ștefan cel Mare în sezonul precedent, 2024-2025.

Campion cu Dinamo, artist în vestiar! Ionuț Iancu a trădat-o pe Steaua și le face serenade "câinilor"

Iancu, născut pe 18 februarie 1994 la Ploiești, este cunoscut pentru cariera sa impresionantă în handbal, dar puțini știu că prima sa pasiune a fost muzica!

Iancu a studiat vioara timp de 9 ani, iar acest talent l-a adus în atenția colegilor săi din vestiar. În rarele momente de relaxare, portarul naționalei României le oferă colegilor recitaluri muzicale.

„Se bucură, nu o fac atât de des, dar când apucă să mă urmărească, sunt foarte fericiți. Le place!”, a spus Iancu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Când vine vorba despre compozitori preferați, Iancu nu ezită: „Mozart, desigur. E cel mai complex!”.

Interesant este faptul că, înainte de a deveni un portar, Iancu a fost atacant la fotbal. Totuși, în cele din urmă, a ales poarta de handbal și a demonstrat că această decizie a fost una inspirată.

Prima sa dragoste rămâne însă vioara, un hobby pe care îl practică atunci când îi permite timpul.

