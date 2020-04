Fotbal in spatele mastilor! Propunerea inedita pentru fotbalul din Premier League

Toata lumea cauta solutii pentru reluarea campionatelor in siguranta, iar in Anglia jucatorii pot fi nevoiti sa poarte o masca.

Tot fotbalul englez, inclusiv Premier League, este suspendat din cauza coronavirusului. Purtarea mastii de fata ar putea fi o precautie pentru fotbalisti atunci cand se vor relua meciurile dupa pandemia de coronavirus.

Organele de conducere ale ligii isi fac planuri pentru modul in care diviziile ar putea reporni in cazul in care Guvernul va relaxa anumite restrictii, totul fiind blocat in Anglia pana pe 7 mai.

Federatia a oferit indrumari cluburilor sale si le-a spus ca nu este posibila o revenire la antrenamente mai devreme de 16 mai. Doctor Rowland Kao de la Universitatea din Edinburgh a sugerat ca masca reprezinta o solutie, chiar daca eficacitatea acesteia inca este in dezbatere.

"Mastile tind sa nu te protejeze pe tine, ci sa ii ptotejeze pe altii. Nu se stie cat de multa protectie ar oferi aceste masti, dar trebuie sa luam cat mai multe masuri de precautie.", a spus doctorul conform talkSport.

Premier League nu a raspuns in mod direct la comentariile doctorului Kao cu privire la purtarea mastilor si asteapta sfaturile Guvernului cu privire la reluarea campionatului.