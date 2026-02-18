UEFA analizează deja raportul oficial al meciului Benfica Lisabona - Real Madrid (0-1) şi incidentul dintre Vinicius Junior şi Gianluca Prestianni, care i-ar fi adresat insulte rasiste brazilianului, marţi seara pe Estadio da Luz, în Liga Campionilor la fotbal, pentru a deschide o anchetă şi a impune eventuale sancţiuni, informează EFE.

Organismul care conduce destinele fotbalului european a confirmat analiza rapoartelor meciurilor disputate marţi seara, în cadrul primei manşe a play-off-urilor pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, inclusiv meciul de la Lisabona, în care arbitrul a aplicat protocolul antirasism după ce Vinicius l-a informat că Prestianni l-a insultat după ce brazilianul a sărbătorit marcarea singurului gol al întâlnirii, care a dus victoria madrilenilor.

Colegii de la Real Madrid, solidari cu Vinicius

Colegii lui Vinicius de la Real Madrid s-au solidarizat cu internaţionalul brazilian, starul francez Kylian Mbappe solicitând chiar excluderea din competiţie a lui Gianluca Prestianni.

"Ceea ce am văzut este foarte clar, numărul 25 i-a spus lui Vini de cinci ori că este o maimuţă. Fiecare are opinia lui, dar noi oferim informaţiile şi toţi trebuie să fim pe aceeaşi lungime de undă. Acest tip de atitudine este inacceptabil. E minunat să joci în Liga Campionilor, dar să oferi o astfel de imagine este teribil pentru fotbalul mondial", a denunţat Mbappe, care era lângă Vinicius în momentul incidentului.

"L-am numit rasist pentru că asta cred. Trebuie doar să te uiţi la faţa lui; a fost deştept să se ascundă în spatele tricoului ca să-şi acopere buzele, dar faţa nu minte. Acest tip de persoană nu este un coleg profesionist. Nu lăsăm să treacă aşa ceva. Acest jucător este tânăr; nu ar trebui să aibă libertatea de a spune astfel de lucruri pe un teren de fotbal. Este o problemă mare şi vom vedea ce se întâmplă'', a explicat atacantul francez în zona mixtă după meci. El a adăugat chiar că ''un astfel de jucător nu merită să mai joace în Liga Campionilor''.

''Sperăm că UEFA va lua măsuri şi nu va spune pur şi simplu că nu este nimic în neregulă. Este un caz grav", a mai spus Mbappe.

Benfica îi ia apărarea lui Prestianni

Clubul Benfica Lisabona i-a luat însă apărarea lui Prestianni, într-un comunicat postat pe site-ul său oficial, însoţit de un videoclip cu momentul în care Vinicius a spus că a fost insultat de argentinian, subliniind că, "având în vedere distanţa, jucătorii lui Real Madrid nu ar fi putut auzi ceea ce pretind că au auzit".

Antrenorul echipei portugheze, Jose Mourinho, a afirmat la rândul său că a vorbit cu Vinicius în timp ce jocul era oprit, reproşându-i maniera în care acesta a sărbătorit golul său.

"I-am spus: 'Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio...? De ce sărbătoreşti aşa?' Este singurul lucru pe care nu-l înţeleg", a declarat 'The Special One", conform Agerpres.

Mourinho a mai spus că a vorbit atât cu Vinicius, cât şi cu Prestianni şi că fiecare i-a spus ceva diferit. Prin urmare, a optat pentru "echilibru" şi a subliniat că "în această lume a fotbalului, aceste lucruri se întâmplă pe teren''.

Meciul retur dintre Real Madrid şi Benfica Lisabona este programat pe 25 februarie în capitala Spaniei.