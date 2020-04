Cluburile din Premier League vor sa reia antrenamentele in mai! Jucatorii ar trebui testati zilnic impotriva COVID-19

Cluburile din Premier League doresc sa inceapa antrenamentele in mai, dupa ce jucatorii vor fi testati de coronavirus.

Cluburile din prima liga engleza se pregatesc sa lanseze masini pentru testarea COVID-19 deoarece incep sa se pregateasca pentru a reveni in actiune.

Chiar daca unele echipe au probleme cu jucatorii din cauza reducerii salariilor, majoritatea au inceput deja pregatirile cu jucatorii prin sedintele video, pentru a reveni in actiune la inceputul verii.

Potrivit The Mirror, revenirea la antrenamentele clasice ar fi posibila doar daca echipele ar dispune de masinarii cu care sa isi testeze jucatorii in fiecare zi, in vederea infectarii cu coronavirus. Aceste masini de testare ar permite monitorizarea jucatorilor, unii urmarind sa reia antrenamentele pana la jumatatea lunii mai.

Stirea vine dupa ce unele cluburi le-au spus jucatorilor sa se pregateasca pentru reintoarcerea la antrenamente. Scopul este ca sezonul sa se incheie in 56 de zile la mijlocul verii, dar acest scenariu presupune disputarea a noua etape in doar sase saptamani.

Se fac planuri si in vederea disputarii meciurilor cu stadioanele goale din cauza riscului foarte mare.

Cluburile din Premier League nici nu concep ca sezonul sa nu se termine deoarece ar avea de returnat peste 800 de milioane de euro catre televiziuni.

La intreruperea campionatului, Liverpool este lider detasat, cu 25 de puncte peste Manchester City si pare o formalitate pana isi va adjudeca titlul.