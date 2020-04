Sancho a anuntat cu ce echipa din Premier League semneaza! Metoda de zile mari prin care le-a spus fanilor ca o paraseste pe Borussia VIDEO

Jadon Sancho pleaca de la Borsussia Dortmund.

Despre transferul pustiului minune in Premier League s-a vorbit mult in ultima vreme, echipe precum Man. Utd, Chelsea sau Liverpool fiind extrem de interesate sa-i obtina semnatura. "Diavolii rosii" au intrat pe fir si se pare ca au fost mai convingatori, pentru ca Sancho tocmai a dat indicii ca se poate intoarce acasa, in Anglia, la United.

In timpul unui video live pe Instagram, englezul interactiona cu fanii, iar unul dintre acestia i-a scris "Bea apa daca semnezi cu Man. Utd". Dupa cateva momente de gandire, Sancho a facut intocmai, alimentand si mai tare zvonurile despre aceast transfer.

Jadon Sancho confirms he'll sign for Manchester United this summer. ???? pic.twitter.com/VrJVoN8JaZ — 360Sources (@360Sources) April 12, 2020

Mijlocasul cotat la 117 milioane de euro are un sezon excelent in Bundesliga, cu 14 goluri si 16 pase decisive in 23 de meciuri. Sancho este sigur ca o va parasi pe Borussia Dortmund in aceasta vara, iar nemtii se orienteaza pentru un inlocuitor: Jude Bellingham (Birmingham City) si Ferran Torres (Valencia) sunt pe lista acestora.