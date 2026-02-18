Rivalitățile dintre Ciroză, Ovidel și Tătuțu’ vor escalada periculos, iar brigada comisarului Costoiu va încerca să țină pasul cu interlopii tot mai orbiți de setea de putere.

„Dacă Laurențiu Achim e cel care l-a omorât pe Basti, e doar o chestiune de timp până când o să se întâmple același lucru și cu tine, nu? Ce vreți de la mine? Vreți să rămân singur cuc în biroul ăsta? Nu învățăm niciodată nimic din nimic?”, va răbufni comisarul Costoiu în fața brigăzii sale, care pare că pierde teren în fața mafioților.

„Cum scapi de unul care te caută? Îl găsești tu primul”, aceasta va fi strategia pe care o va aplica Ciroză împotriva lui Ovidel, care se află pe urmele sale. „Dă-mi câțiva inși, îl iau pe sus! Stravrositu ăla mic termin imediat cu el, Măcelaru e beleaua. Scăpăm de Măcelaru, Bucureștiul e al nostru!”, îi va explica Ciroză surorii sale, Garoafa.

Între timp, însă, Bebe va realiza că din viața lui lipsește ceva ce numai Magda îi poate oferi. „Hai acasă cu mine, Magdo! Pot să fac familie cu tine, pot să fac casă. Am sloi în loc de suflet, Magdo, și focul care-l ai tu în ochii ăștia verzi ai tăi mi-a topit gheața. De-am simțit și eu că trag aer în piept, că de când mi-a trimis Dumnezeu copil fără viață-n el, nici în mine n-a mai fost viață”, îi va mărturisi Tătuțu’.

Schimburi de focuri, strategii riscante și o fugă continuă după putere – toate vor duce la un final de sezon plin de tensiune.

