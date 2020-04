"Am fost terifiat!" Un star din Premier League infectat cu Covid-19 povesteste cum a trait toata perioada de carantina 

Un atacant din Premier League povesteste toata experienta infectarii cu coronavirus.

Atacantul lui Wolves, Patrick Cutrone, a recunoscut ca s-a simtit terifiat dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Jucatorul a fost imprumutat de echipa din Premier League la Fiorentina in ianuarie si a avut ghinionul sa se afle printre cei 15 jucatori din Serie A infectati cu virusul.

A fost diagnosticat pe data de 14 martie, la 6 zile dupa o remiza cu Udinese, iar doctorii l-au anuntat ca s-a vindecat pe 5 aprilie.

Intr-un interviu acordat pentru The Sun, Cutrone a vorbit despre toata experienta.

"M-au cautat multi coechipieri de la Wolverhampton, erau preocupati de starea mea de sanatate si am apreciat asta.

La inceputul lui martie am avut simptome, temperatura foarte mare si ma durea tare in gat. Apoi am facut testul si am realizat ca este coronavirus. Am fost terifiat la inceput. Este un virus periculos, pe care nu il cunosc multi oameni, asadar am fost ingrijorat pentru mine, familia mea si pentru coechipierii mei.

Dupa primele zile, situatia a inceput sa se imbunatateasca usor, iar la final, cand doctorii mi-au spus ca rezultatul este negativ, m-am simtit usurat ca am scapat de cosmarul acesta", a declarat Patrick Cutrone.

Atacatul italian a fost transferat la Wolves vara trecuta, in schimbul sumei de 16 milioane de lire si a jucat 24 de meciuri in Premier League, inscriind doar 3 goluri. In ianuarie, englezii l-au imprumutat la Fiorentina, cu un contract valabil pe doua sezoane.