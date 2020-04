Coutinho vrea sa revina in Premier League, insa nu la Liverpool! Agentul jucatorului a dezvaluit ce cluburi se bat pentru semnatura brazilianului

Agentul lui Coutinho se afla in discutii cu multe echipe deoarece brazilianul nu mai este dorit la Barcelona.

Kia Joorabchian, unul dintre reprezentantii lui Phelipe Coutinho, a vorbit despre viitorul fotbalistului intr-un interviu dat pentru SkySports.

Agentul a recunoscut interesul lui PSG pentru jucatorul sau, insa Coutinho este dornic de o revenire in Premier League. "Coutinho ar fi incantat sa revina in Premier League.", a declarat Joorabchian.

Agentul jucatorului a mai spus ca este mare fan a lui Arsenal, dar nu va influenta in nici un fel decizia lui Coutinho: "Faptul ca sunt un mare fan al lui Arsenal nu este un secret. Nu am nici o preferinta pentru destinatiile jucatorilor."

Tottenham si Chelsea sunt doua cluburi care s-au interesat de serviciile lui Coutinho. "Lui Coutinho i-a placut sa joace in Premier League. I-ar placea in continuare, dar nu stim de ce bani dispun echipele dupa aceasta pandemie de coronavirus.", a mai adaugat agentul.

Coutinho este imprumutat de la Barcelona la Bayern Munchen si catalanii nu vor sa il mai pastreze in echipa. Peste 100 de goluri are brazilianul in intreaga cariera si cea mai buna perioada din cariera a petrecut-o la Liverpool, la care a jucat 6 sezoane si unde a impresionat, fiind cumparat de Barcelona pentru 125 de milioane de euro.