E-MIL prezintă Pastila de Sport

Pe Cristi Chivu îl așteaptă un meci mare, Jaqueline Cristian are evoluții foarte bune în circuitul WTA, iar în Benfica Lisabona - Real Madrid a ieșit scandal: Vinicius, în prim-plan!
Jaqueline Cristian a pierdut în fața Mirrei Andreeva, în optimile turneului de la Dubai, dar are șanse mari de a stabili un nou vârf de carieră, în clasamentul WTA. Românca poate urca până pe locul 32, în urma parcursului din Emirate.
De la zece seara, Bodo Glimt și Inter Milano se înfruntă în meciul tur din play-off-ul pentru optimile de finală Champions League. Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, începe lupta pentru fazele superioare UCL în apropierea Cercului Arctic! Vedeți pe Sport.ro ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă!
În Benfica - Real Madrid 0-1, jucătorul portughezilor, Otamendi, și-a ridicat tricoul și l-ar fi jignit pe Vinicius, moment în care brazilianul s-a enervat și a țâșnit la arbitru pentru a-l reclama pe adversarul său.
După ce meciul a fost oprit câteva minute bune, Vinicius a mai avut câteva schimburi de replici și cu alți adversari. Otamendi i-a dat o replică adversarului său chiar pe teren, arătându-i un tatuaj cu trofeul Cupei Mondiale.
