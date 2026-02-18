Pe Cristi Chivu îl așteaptă un meci mare , Jaqueline Cristian are evoluții foarte bune în circuitul WTA, iar în Benfica Lisabona - Real Madrid a ieșit scandal: Vinicius, în prim-plan!

Jaqueline Cristian a pierdut în fața Mirrei Andreeva, în optimile turneului de la Dubai, dar are șanse mari de a stabili un nou vârf de carieră, în clasamentul WTA. Românca poate urca până pe locul 32, în urma parcursului din Emirate.

E-MIL prezintă Pastila de Sport

De la zece seara, Bodo Glimt și Inter Milano se înfruntă în meciul tur din play-off-ul pentru optimile de finală Champions League. Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, începe lupta pentru fazele superioare UCL în apropierea Cercului Arctic! Vedeți pe Sport.ro ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă!

În Benfica - Real Madrid 0-1, jucătorul portughezilor, Otamendi, și-a ridicat tricoul și l-ar fi jignit pe Vinicius, moment în care brazilianul s-a enervat și a țâșnit la arbitru pentru a-l reclama pe adversarul său.

După ce meciul a fost oprit câteva minute bune, Vinicius a mai avut câteva schimburi de replici și cu alți adversari. Otamendi i-a dat o replică adversarului său chiar pe teren, arătându-i un tatuaj cu trofeul Cupei Mondiale.