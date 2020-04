Situatie fara precedent in Anglia! Mourinho ii INTERZICE starului lui Tottenham sa ramana in Premier League! Jucatorul are doua optiuni: Real sau PSG 

Jose Mourinho ar fi intervenit in transferul unuia dintre starurile lui Tottenham.

Presa din Anglia il da ca si plecat pe Harry Kane de la Tottenham. Starul nu ar mai vrea sa continue la echipa condusa de Jose Mourinho, care ar fi vorbit deja cu oficialii englezilor pentru transferul lui Kane.

Conform presei engleze, Mourinho i-ar fi cerut lui Daniel Levy sa nu il vanda pe Kane niciunei echipe din Premier League. In cazul in care nu poate ramane in Anglia, singurele optiuni valabile pentru atacant sunt Real si PSG, deoarece suma transferului s-ar ridica la 200 de milioane de euro.

Conform cotidianului AS, Kane nu este o optiune pentru Real Madrid, care incearca sa transfere doar jucatori tineri in aceasta campanie, pentru a reimprospata echipa.

Kane ar fi inclinat sa accepte totusi un transfer la PSG, care va ramane fara Cavani si Icardi, al carui contract l-au reziliat in aceasta perioada.