REVOLUTIE la Newcastle! Seicii SPARG BANCA si fac doua transferuri BOMBA de la Barcelona! Fotbalistii pe care catalanii plateau 265 de MILIOANE merg in Premier League

Noul investitor de la Newcastle doreste sa isi faca o echipa stelara pentru a cuceri Premier League.

Sosirea seicului miliardar la Newcastle a facut deja sa se vorbeasca despre semnaturi gigantice pentru clubul din Premier League.

Printul Mohamed Bin Salman la Newcastle va pune la dispozitie clubului o suma importanta de bani pentru a consolida echipa si pentru a semna cu jucatori importanti, conform Daily Mirror.

Pe lista principalelor tinte se afla doi jucatori de la Barcelona. Este vorba despre Philipe Coutinho, imprumutat la Bayern in prezent, si despre atacantul francez, Antoine Griezmann.

Newcastle este deja clasat printre cluburile bogate ale lumii, in ciuda reclamatiilor din partea altor cluburi. Coutinho pare o varianta realizabila, mai ales ca brazilianul isi doreste sa revina in Premier League. In cazul lui Griezmann pare putin mai complicat, insa nu imposibil deoarece Barcelona are nevoie de bani pentru a realiza transferurile pe care si le doreste.

Newcastle este de patru ori castigatoare a campionatului Angliei si in prezent se afla pe locul 13 in Premier League, la opt puncte peste zona retrogradarii.

Philippe Coutinho ajungea pe Camp Nou in 2018, cand Barcelona ii platea 145 de milioane de euro lui Liverpool. Brazilianul este cel mai scump transfer din istoria catalanilor. Antoine Griezmann, fost campion mondial cu Franta, ajungea la Barcelona in vara trecuta pentru nu mai putin de 120 de milioane de euro. Francezul a fost adus de la Atletico Madrid.