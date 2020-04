Se naste o noua forta in Premier League. Miliardarii arabi si englezi cumpara un club legendar din Anglia

Investitori arabi si britanici vor cumpara clubul la care au stralucit Kevin Keegan, Paul Gascoigne si Alan Shearer.

Newcastle United a intrat in ultima faza a tranzatiei de 300 de milioane de lire sterline. Afaceristul Mike Ashley, proprietarul Sports Direct, cel mai mare retailer de produse sportive din Marea Britanie, a trimis contractele pentru a fi aprobate de catre federatia si liga din Anglia si pentru a verifica provenienta banilor platiti de ofertanti. Cumparatorii sunt Saudi Arabia Private Investment Fund (80%), un consortiu condus de afacerista Amanda Staveley (10%) si familia Reuben (10%), a doua cea mai bogata din Marea Britanie.

"Vor cauta sa aduca multi jucatori de valoare, cred ca vor specula si situatia de dupa criza de coronavirus, pentru ca preturile vor fi mai mici, iar Newcastle va avea bani multi la dispozitie. Vor exista mai multi actionati foarte bogati si va urma o perioada buna pentru fani, care au suferit mult in ultimii ani. Cred ca vor urma timpuri foarte bune pentru club, deoarece vor sa cumpere nume mari, sa investeasca si sa o readuca pe Newcastle acolo unde ii e locul. Sunt foarte aproape sa incheie afacerea, iar un gigant adormit se va trezi la viata”, a declarat fostul fotbalist Jamie Redknap, un apropiat al fratilor Reuben.

Newcastle United, club infiintat in 1892, este unul dintre cele mai iubite si respectate formatii din Premier League, jucand aproape toate meciurile din ultimele sezoane cu stadionul St. James Park (52.000 locuri) la capacitate maxima. „The Magpies” au in palmares 4 tilturi de campiona nationala (ultimul in 1927), 6 trofee FA Cup, 1 Charity Shield, 1 Cupa Oraselor Targuri (precursoarea Cupei UEFA / 1968-1969), 1 Cupa UEFA Intertoto (2006) si 1 Cupa Anglo-Americana (1973). "Alb-negrii" au fost una dintre cele mai importante echipe din Premier League in anii '90, cand au fost vicecampioni (1995-1996) si la club au stralucit jucatori valorosi, precum Alan Shearer, David Ginola, Peter Beardsley, Les Ferdinand, Pavel Srnicek, Faustino Asprilla, Philippe Albert, David Batty, Keith Gillespie, Rob Lee, Andy Cole, Temuri Ketsbaia, Gary Speed, Nikos Dabizas, Dietmar Hamann, Nolberto Solano, Shay Given, Jon Dahl Tomasson, Stuart Pearce, Ian Rush sau John Barnes.

In acest moment, echipa oucpa locul 13 in Premier League, la 8 puncte peste primul loc retrogradabil, iar lotul este cotat la 246.18 milioane de euro, vedetele echipei fiind Jamaal Lascelles, Fabian Schar, Danny Rose, Nabil Bentaleb, Miguel Almiron, Allan Saint-Maximin, Joelington sau Andy Carroll. Galeria lui Newcastle, cunoscuta „Geordies” sau „Toon Army”, este una dintre cele mai fanatice si mai devotate din Anglia. Printre vedetele care sustin echipa se gasesc Tony Blair, Sting, Brian Johnson (AC/DC), Jimmy Nail (prezentator tv), Sam Fender sau Cheryl Cole.