Mourinho a gasit inlocuitori pentru Kane si Vertonghen! Da 110 milioane de euro pe doi jucatori din Premier League

Portughezul a pus ochii pe doi fotbalisti de la rivalele din Anglia.

Fundasul Issa Diop (West Ham United) si atacantul Raul Jimenez (Wolverhampton) sunt tintele prioritare pentru Jose Mourinho si Tottenham in urmatoarea perioada de mercato. Fundasul central de 23 de ani este international U21 pentru Franta si a bifat 27 de meciuri si 3 goluri in acest sezon, iar actualul club cere 60 de milioane de euro in schimbul sau. El are un fizic impresionant (195 cm si 87 kg), iar Mourinho l-a caracterizat ca fiind „un monstru”, datorita modului cum isi domina adversarii pe teren.

Mexicanul Jimenez are 28 de ani, iar in actuala stagiune are 44 de meciuri si 22 de goluri in toate competitiile. El are 81 de selectii si 24 de goluri pentru nationala mexicana, iar “lupii” sunt dispusi sa se desparta de el in schimbul a 50 de milioane de euro. Cei doi jucatori sunt vazuti de Mourinho ca inlocuitorii perfecti pentru Jan Vertonghen, caruia ii expira contractul in aceasta vara, si Harry Kane, care va fi vandut pentru o suma de peste 150 de milioane de euro, printre cluburile interesate fiind Real Madrid, Manchester United, Juventus sau Inter Milano.