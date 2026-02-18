FOTO ȘI VIDEO Meciul Mike Tyson - Floyd Mayweather va avea loc foarte curând! Surpriză mare: în ce țară se va disputa confruntarea

Meciul Mike Tyson - Floyd Mayweather va avea loc foarte curând! Surpriză mare: în ce țară se va disputa confruntarea Box
Data publicarii:
Data actualizarii:

Trecuți de prima tinerețe, Mike Tyson și Floyd Mayweather vor fi față în față în 2026. 

Mike Tyson Floyd Mayweather meci Box
Fostul pugilist american Floyd Mayweather, în vârstă de 48 de ani, retras din boxul profesionist în anul 2017, după ce l-a învins pe Conor McGregor într-un meci în care a câștigat 280 de milioane de euro, va lupta contra lui Mike Tyson (59 de ani)!

Marele Mike, însă, din anul 2005 a bifat doar confruntări demonstrative, fără a-i afecta recordul personal, iar acum este pregătit să revină în ring cu același scop.

Mike Tyson vs. Floyd Mayweather, la 25 aprilie 2026, în Congo!

Mayweather își încânta fanii cu un mesaj încrezător pentru un meci cu Mike Tyson, nu mai târziu de toamna anului trecut: ”Nu îmi e frică de niciun om decât de Dumnezeu! Hai s-o facem!”

Acum, în presă au început să apară tot mai multe informații cu privire la meci, când se vor înfrunta cei doi, iar unele surse susțin că întâlnirea va avea loc foarte curând, la 25 aprilie, după cum a transmis revista The Ring.

Apare și locul în care va avea loc meciul, unul surprinzător, Congo!

”Când cei de la CSI au venit la mine cu ideea de a urca în ring cu Floyd Mayweather, m-am gândit: 'Nicio șansă să se întâmple asta', dar Floyd a acceptat.

Această luptă este ceva ce nici lumea, nici eu nu am crezut vreodată că s-ar putea întâmpla. Totuși, boxul a intrat într-o nouă eră a imprevizibilului, iar această confruntare este cât se poate de imprevizibilă.

Încă nu pot să cred că Floyd chiar vrea să facă asta. Va fi dăunător pentru sănătatea lui, dar el vrea să o facă, așa că s-a semnat și se va întâmpla”, a spus Mike Tyson anul trecut.

