Lampard e pe faras la Chelsea! Numele mari luate in calcul sa il inlocuiasca pe banca londonezilor

Chelsea are deja alcatuita o lista de patru posibili inlocuitori pentru Frank Lampard.

Dupa o campanie de transferuri cu investiii de 280 de milioane de euro in vara trecuta si aducerea lui Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech, Mendy, Sarr si Silva, londonezii se afla abia pe locul al noualea in Premier League, la 7 puncte in spatele lui Liverpool si Manchester United, au fost eliminati in optimile de finala ale Cupei Ligii de Tottenham si si-au castigat grupa de Champions League, dar au remizat cu Sevilla (0-0) si Krasnodar (1-1). Insa, in ultimele sase meciuri din Premier League, echipa lui Lampard a pierdut cu Everton (0-1), Wolverhampton (1-2), Arsenal (1-3) si Manchester City (1-3), remizand cu Aston Villa (1-1) si canstigand doar cu West Ham (3-0), fiind clar ca lucrurile nu functioneaza normal.

Presa britanica anunta la viitorul lui Frank Lampard la Chelsea a devenit incert, pe lista posibililor inlocuitori aflandu-se Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers si Ralph Hasenhuttl. Tuchel este liber de contract, dupa despartirea recenta de PSG, in timp ce Allegri nu a mai antrenat din iulie 2019, cand si-a terminat contractul cu Juventus, de atunci fiind in discutii cu FC Barcelona, Manchester United, Arsenal, Inter Milano si AC Milan. Brendan Rogers, care a lucrat ca antrenor la academia de juniori a lui Chelsea, are un sezon exceptional cu Leicester, care se afla acum pe locul al treilea in Premier League, a castigat grupa de Europa League si va juca cu Slavia Praga in "16"-imile competitie, iar Ralph Hasenhuttl a reusit sa o revigoreze pe Southampton, care a urcat pe locul al saselea in clasament, dupa victoria cu Liverpool (1-0).

Conform jurnalistilor din Anglia, Lampard ar fi primit credit din partea patronului Roman Abramovici doar pana la jumatatea lunii februarie, timp in care Chelsea va intalni pe Morecambe in FA Cup (10 ianuarie) si va juca in Premier League cu Fulham (15 ianuarie), Leicester (19 ianuarie), Wolverhampton (27 ianuarie), Burnley (30 ianuarie), Tottenham (3 februarie), Sheffield United (6 februarie) si Newcastle (13 februarie), urmand sa isi pastreze postul sau sa fie inlocuit, in functie de rezultate, inaintea duelului cu Atletico Madrid din optimile de finala ale Champions League (23 februarie).