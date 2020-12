Unul dintr-o mie de jucatori puteau sa faca asta! Werner, ratare COLOSALA pentru Chelsea! Ce a putut sa faca la cativa centimetri de poarta

Chelsea a jucat impotriva lui Leeds United, intr-un meci din etapa a 11-a Premier League.

La scorul de 1-0 pentru oaspeti, neamtul Timo Werner a ratat inexplicabil. Atacantul adus in aceasta vara se afla la 1 metru de poarta iar o minge deviata a ajuns in fata lui.

Werner a rata in prima faza executia, iar a apoi a trimis cu aproape toata poarta goala in bara transversala. Timo Werner a facut parte din achizitiile rasunatoare pe care londonezii le-au facut in ultima perioada de mercato. Chelsea i-a platit lui Leipzig pentru semnatura lui 64 de milioane de euro.

In acest sezon, fostul jucator de la RB Leipzig a jucat 10 meciuri in Premier League si a reusit sa inscrie 4 goluri.



