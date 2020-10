VIDEO| Kepa, o noua GAFA INCREDIBILA in poarta lui Chelsea! Portarul de 80 de milioane s-a facut de ras intr-un meci fabulos

Chelsea a terminat la egalitate pe teren propriu in fata lui Southampton, scor 3-3.

Partida fabuloasa pe Stamford Bridge in etapa a 5-a din Premier League. Chelsea si Southampton au oferit un adevarat spectacol in aceasta dupa-amiaza intr-un meci in care Kepa Arrizabalaga a comis din nou o greseala uluitoare.

Chelsea a inceput foarte bine jocul si dupa prima jumatate de ora avea deja un avans de doua goluri. Timo Werner a reusit primele goluri in tricoul londonezilor, in minutele 15 si 28. Southampton a redus din diferenta pana la pauza gratie golului inscris de Danny Ings in minutul 43.

Dupa pauza, ''sfintii'' au reusit chiar sa egaleze dupa o eroare uriasa in defensiva echipei lui Frank Lampard, care i-a avut in prim plan pe Kurt Zouma si pe Kepa Arrizabalaga.

Chelsea a reusit totusi sa revina in avantaj prin golul lui Kai Havertz, dar a fost din nou egalata in prelungirile partidei de Vestergaard.

Nu este prima data cand Chelsea primeste un gol din cauza unei erori grave a portarului spaniol venit de la Bilbao pentru suma record de 80 de milioane de euro.



Chiar inainte de aceasta partida s-a vorbit intens despre inlocuirea lui Kepa cu Edouard Mendy, portarul sosit in urma cu doua saptamani de la Rennes. Doar o accidentare a lui Mendy a facut ca Arrizabalaga sa fie titularizat.

Dupa aceasta noua eroare, este foarte probabil ca, dupa recuperarea lui Mendy, Kepa sa prinda tot mai putine minute la Chelsea.