Manchester City - Sunderland, ora 17:00, LIVE pe VOYO. Guardiola dă piept cu surpriza sezonului

Manchester City - Sunderland, ora 17:00, LIVE pe VOYO. Guardiola dă piept cu surpriza sezonului Premier League
Meciul dintre Manchester City și Sunderland poate fi urmărit, de la ora 17:00, LIVE pe VOYO.

Manchester City - Sunderland
Manchester City - Sunderland, ora 17:00, LIVE pe VOYO

Manchester City vine după o victorie spectaculoasă, scor 5-4 pe terenul celor de la Fulham, după ce a condus cu 5-1 și a ”tremurat” pe final.

Nici fosta campioană a Angliei nu va avea o misiune ușoară. Va întâlni Sunderland, surpriza de până acum a acestui sezon de Premier League. Nou-promovata are 23 de puncte, este pe locul șase și se poate lăuda cu câteva rezultate impresionante.

Printre altele, trupa de pe Stadium of Light a încurcat-o pe Liverpool în ultima etapă (1-1) și a remizat chiar și cu liderul Arsenal (2-2), pe teren propriu.

”Ne concentrăm pe Sunderland. Le-am văzut meciul cu Fulham, Dumnezeule! Acum înțeleg de ce Sunderland este pe acest loc, fără dubii. Sunt incredibili cu tot ce fac, sunt top”, a spus Pep Guardiola.

