Max Allegri, primul antrenor din istoria Serie A care trece de 1.000 de puncte!

Juventus a învins-o la limită pe Frosinone, scor 3-2, duminică, într-un meci contând pentru etapa a 26-a din Serie A. Golurile au fost înscrise de Dușan Vlahovic (3, 32) și Daniele Rugani (90+5) pentru gazde și de Walid Cheddira (14) și Marco Brescianini (27) pentru echipa din Lazio. Cu această victorie, "bianconerii" și-au consolidat locul secund în campionat, dar Inter Milano are un avans de nouă puncte și un meci mai puțin jucat.

Allegri a ajuns la 1.002 puncte!

Victoria torinezilor a consemnat stabilirea unui record de către antrenorul Massimiliano Allegri (55 de ani). Aceasta a trecut de borna 1.000 de puncte câștigate în cariera de antrenor și a devenit primul antrenor din istorie care reușește acest lucru. El are 1.002 puncte, echivalentul a 301 victorii, 99 de remize și 96 de înfrângeri.

Trebuie specificat că până în 1995, victoria se premia cu doar două puncte. După noua regulă, alți trei foști antrenori de succes în Serie A ar fi depășit această bornă - Giovanni Trapattoni (1.264), Nereo Rocco (1.159) și Nils Liedholm (1.038). Dintre tehnicienii din "era trei puncte", aproape de Allegri sunt Luciano Spalletti (996), Carlo Mazzone (980), Carlo Ancelotti (950), Fabio Capello (899) și Gian Piero Gasperini (866).

Jucător la Napoli, antrenor la Milan și Juventus

Allegri este născut la Livorno și a avut o carieră de succes ca mijlocaș la Cuiopelli, Livorno, Pisa, Pavia, Pescara, Cagliari, Perugia, Napoli, Pistoiese și Aglianese. Ca antrenor le-a pregătit pe Aglianese (2003-2004), SPAL (2004-2005), Grosetto (2005, 2006), Sassuolo (2007-2008), Cagliari (2008-2010), AC Milan (2020-2014) și Juventus (2014-2019, 2021-2024).

În palmares are șase titluri de campion în Serie A (5 cu Juventus, 1 cu Milan), patru Coppa Italia (cu Juventus), trei trofee Supercoppa Italiana (2 cu Juventus, 1 cu Milan), a jucat două finale de Champions League (2014-2015, 2016-2017), are patru Panchina d'Oro (2008-2009, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018) și patru Serie A Coach of the Year (2011, 2015, 2016, 2018).

