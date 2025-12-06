Dan Petrescu și CFR Cluj au reclamat clubul Rapid București pentru o sumă de 120.000 de euro la Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF.

Banii pentru Kader Keita, „Mărul Discordiei” între Dan Petrescu & CFR Cluj și Rapid

Rapid trebuia să achite 120.000 de euro către CFR Cluj pentru transferul mijlocașului defensiv Kader Keita (25 de ani).

Petrescu o împrumutase anterior pe CFR Cluj cu aceeași sumă, cu scopul de a acoperi cheltuielile pentru deplasarea din meciul european cu BK Hacken.

Prin urmare, conducerea celor de la CFR Cluj le-a solicitat omologilor alb-vișinii să redirecționeze cei 120.000 de euro către Dan Petrescu pentru a-și acoperi datoria față de „Bursuc”.

18 decembrie, termenul stabilit de CNSL

Oficialii rapidiști nu au respectat termenul-limită de 31 august, iar șefii „feroviarilor” au pornit demersurile la CNSL, după cum informează golazo.ro.

În ședința de joi, 4 decembrie, dosarul a intrat pe rolul CNSL. Comisia a anunțat că „acordă termen la data de 18.12.2025” pentru speța între Dan Petrescu și CFR Cluj împotriva Rapidului.

