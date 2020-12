A confundat terenul de fotbal cu campul! Intrare HORROR a lui Drinkwater la un pusti de 16 ani in meciul lui Chelsea U23

Luni seara echipa lui Chelsea U23 a jucat impotriva lui Tottenham U23.

Tanarul lui Spurs, Devine, a intrat urat cu picioarele inainte pentru a recupera o minge de la Drinkwater. Jucatorul lui Chelsea in varsta de 30 de ani a cazut jos fiind secerat de intrarea adversarului. Jucatorul de 16 ani a incercat sa plece cu mingea la picior, dar fotbalistul pe care Chelsea a platit 30 de milioane de euro in 2017 i-a dat peste picioarele de la spate. Spiritele s-au incins, iar ambii jucatori au vazut cartonasul rosu pentru interventiile lor.

Danny Drinkwater has lost his head for Chelsea U23 ????#PL2 pic.twitter.com/Hu8q967Rwc — Marathonbet (@marathonbet) December 14, 2020

Drinkwater nu a mai jucat la echipa de seniori a lui Chelsea din martie 2018. El a fost lasat in afara lotului de Premier League pentru sezonul 2020-2021. Chelsea U23 a reusit sa se impuna cu 3-2 si a urcat pe locul 1 in clasamentul Premier League 2.

Peter Cech a fost titular in poarta echipei U23, chiar daca nu a mai jucat un meci oficial din sezonul 2018-19. El a ajuns la varsta de 38 de ani si ocupa functia de director tehnic al clubului Chelsea. In luna octombrie, Lampard l-a iregistrat in lot pe portarul retras din activitate ca solutie de rezerva in contextul pandemiei de coronavirus.