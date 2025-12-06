În această seară, vom avea pe teren echipele cu cele mai scăzute procente de posesie din Superliga (Argeș 40,5%, Csikszereda 42,9%), semn că cine va greși prima la construcție va plăti scump.



Piteștenii vin cu lecția contraatacului învățată la perfecție. Trupa din Trivale este liderul campionatului la acest capitol, marcând de nouă ori pe tranziție pozitivă dintr-un total de 24 de goluri. O statistică ce ar trebui să le dea fiori gazdelor, mai ales că poarta ciucanilor a fost ținta a 123 de șuturi în acest sezon, cel mai mare număr înregistrat de o defensivă din prima ligă.



Oamenii care pot decide meciul



Dacă piteștenii mizează totul pe cartea atacului rapid, speranțele lor se leagă de portughezul Ricardo Matos. Lusitanul este motorul ofensivei, cu șase goluri, trei pase decisive și un penalty obținut. Replica gazdelor stă în gheata brazilianului Anderson "Ceara", care a contribuit decisiv la șase reușite ale echipei sale (3 goluri, 3 assist-uri). Interesant este că cei doi au marcat și în meciul tur din 2 august, când Argeș s-a impus clar cu 3-1.



Rămâne de văzut dacă FC Argeș va reuși să spargă invincibilitatea de pe teren propriu a ciucanilor, care durează din 17 august. De la acel eșec cu Universitatea Craiova (1-2), FK Csikszereda a transformat propriul stadion într-o fortăreață, legând două victorii și cinci remize în fața propriilor suporteri.

