Marți a avut loc evenimentul VOYO de lansare al filmului-documentar al lui Adrian Mutu, fostul mare internațional român care s-a retras în 2016 după o carieră impresionantă de 20 de ani, în care a doborât recorduri peste recorduri și a ajuns un idol în fotbalul românesc, dar și din afară.



În cadrul galei de la Cineplexx Băneasa a fost prezent și Ciprian Marica, fost coleg cu Mutu la națională. Într-un interviu pentru Sport.ro, Marica a ținut să puncteze faptul că Mutu ar fi putut valor în aceste zile, în contextul sumelor gigantice din fotbal, chiar și 100 de milioane de euro.



Mai mult, Marica a vorbit și despre naționala României, despre care a spus că poate trece de Turcia în barajul pentru CM 2026 pus la dispoziție prin ruta Nations League, dar și despre derby-ul FCSB - Dinamo de sâmbătă seară de la ora 20:30, care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



INTERVIU cu Ciprian Marica: ”Mutu a fost un fenomen. Nu a avut doar talent”



Ciprian, te întreb direct. Cât ar valora Mutu?

Spre 70-80 de milioane. 100 de milioane poate! Mutu a fost un fenomen. Nu a avut doar talent. A inspirat generații. Mutu are stofă și de antrenor, nu doar de fotbalist. A trecut de etapa asta. Abia aștept să o descoperim. Și sper ca peste mulți ani să ne revedem aici la filmul antrenorului Mutu. Îl văd făcând o carieră și ca antrenor.



De cât timp te cunoști cu Mutu?

De peste 20 de ani. Mutu mi-a fost model la echipa națională. Era cu șapte ani mai mare decât mine și am încercat să fur multe lucruri de la el. Apoi, mi-a fost sprijin. M-am bazat pe pasele lui. Mutu este și un model.



Ce ai furat mai exact de la el?

Ambiția. De fiecare dată când a căzut, a reușit să se ridice



Reușim să trecem de turci?

Avem 20-25 la sută șanse. Însă, cred în forța grupului și în experiența lui nea Mircea că putem să facem o surpriză. Nu va fi ușor. Va trebui să prindem o zi bună. Să ne autodepășim în multe momente ale jocului și să fim disponibili să ne sacrificăm. Eu cred în șansa României.



”FCSB - Dinamo va fi un meci mare”



Cine se va impune în FCSB - Dinamo?

Într-un derby e greu să spui că există o favorită. Echipa care își va dori mai mult. Ca echipă, Dinamo a demonstrat mai mult. FCSB are o calitate individuală mai mult. A demonstrat că poate crea ceva, că poate veni cu ceva individual cu care să facă diferența. Rămâne de văzut. Cert e că va fi un meci mare.



Cum trebuie jucătorii să gestioneze o astfel de criză?

FCSB vine după două campionate câștigate. Era normal ca jucătorii să ajungă la o autosuficiență, doar să intre în teren și să câștige meciul. Cred că au simțit-o pe pielea lor, î acest slab început de sezon. Nu e greu, dar au calitate să se redreseze, să spun așa, și să redevină o echipă. Trebuie să muncești pentru a câștiga meciuri, nu e suficient doar să intri în teren.



”Arsenal practică cel mai frumos fotbal astăzi”



În Premier League cine câștigă campionatul?

Premier League e un campionat adevărat. Sper eu ca Arsenal. Așteaptă de mult să ia campionatul. Vine și pe fondul unui joc bun și unei munci teribile depuse de Arteta. Fotbaliștii joacă și mi se pare că au cel mai frumos fotbal astăzi.



Mi-ai spus cât ar valora Mutu și acum te întreb și pe tine. Tu cât ai valora în zilele noastre?

În acel moment am fost cel mai scump transfer din istoria lui Stuttgart, care era campioana Germaniei. Nu aș vrea să mă evaluez, însă cred că suficient cât să cumperi o echipă de Liga 1 din România.



Cifrele lui Ciprian Marica

