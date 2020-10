FABULOS! Petr Cech REVINE in poarta lui Chelsea! Lampard l-a inclus pe portarul ceh in lotul pentru meciurile de Premier League, desi acesta S-A RETRAS din activitate de 1 an si jumatate!

Petr Cech s-a retras dupa finala Europa League din 2019 dintre Chelsea si Arsenal.

In varsta de 38 de ani, actualul director tehnic al lui Chelsea a fost inclus de Frank Lampard pe lista de 25 de jucatori pentru meciurile de Premier League, dupa cum informeaza jurnalistii de la BBC Sport. Portarul care a evoluat 11 ani pentru Chelsea va fi solutia de urgenta pentru poarta lui Chelsea in cazul in care Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga sau Willy Caballero vor deveni indisponibili in contextul pandemiei de coronavirus sau din alte motive medicale.

Petr Cech a castigat 13 trofee pe Stamford Bridge, printre care 4 trofee de campion al Angliei si un trofeu UEFA Champions League.

A jucat ultima data pentru Chelsea in mai 2015 intr-o victorie cu scorul de 3-1 impotriva lui Sunderland, inainte de a se transfera la Arsenal.

"Petr Cech a fost inclus in lot pentru cazuri de urgenta. Aceasta este o masura de precautie pentru situatiile neprevazute care pot fi provocate de criza de Covid-19. Va avea un statut de jucator fara contract", se arata intr-un comunicat emis de clubul londonez.

