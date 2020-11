Guardiola are concurenta serioasa pentru Messi! Presa din Anglia anunta ca Chelsea este interesata de starul argentinian!

In aceasta vara, posibila plecare a lui Messi de la Barcelona la Manchester City s-a transformat intr-o adevarata telenovela.

In cele din urma mutarea nu s-a concretizat, din cauza unei clauze care a prelungit automat contractul starului argentinian cu echipa blau-grana pe inca un sezon.

Astfel ca in vara lui 2021 putem asista la o noua runda de speculatii cu privire la viitoarea echipa a fotbalistului. Messi pare hotarat sa nu mai continue pe Camp Nou, iar in continuare cei de la Manchester City se afla in pole-position pentru semnatura argentinianului.

Doar ca seicii de la City pot avea parte de o concurenta serioasa. Potrivit The Sun, un alt club din Premier League, Chelsea, este interesat de starul Barcelonei. Jurnalistii englezi apreciaza ca transferul lui Messi ar reprezenta pasul esential spre castigarea unui nou trofeu UEFA Champions League.

Roman Abramovich a investit nu mai putin de 230 de milioane de euro in transferuri in aceasta vara. Proprietarul rus al lui Chelsea i-a adus lui Frank Lampard fotbalisti precum Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz sau Thiago Silva.