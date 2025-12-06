Genoa a stabilit lista plecărilor din iarnă. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu

Sosit gratis la Genoa, în vară, Stanciu a jucat în doar șase meciuri - trei din Serie A și trei din Cupa Italiei. Deși a început sezonul ca titular sub comanda lui Patrick Vieira, mijlocașul a fost trecut ulterior pe banca de rezerve, iar o accidentare musculară l-a făcut să rateze mai multe jocuri.

Nicolae Stanciu, pus pe lista de transferuri de la Genoa



Stanciu n-a avut mai mult noroc nici cu noul antrenor Daniele De Rossi, care l-a utilizat doar în Cupa Italiei, în această săptămână, la eșecul contra Atalantei, scor 0-4.



Genoa ar fi stabilit deja lista jucătorilor de care intenționează să se despartă în iarnă, iar pe ea se regăsește și Nicolae Stanciu, anunță presa din Italia. Jean Onana și Valentin Carboni sunt alți jucători care nu l-au convins pe De Rossi și ar urma să părăsească echipa în iarnă.



La capitolul sosiri, prioritatea celor de la Genoa ar fi Niccolò Pisilli (21 de ani). Mijlocașul central de la AS Roma, care este internațional U21 al Italiei, prinde foarte puține minute sub comanda lui Gian Piero Gasperini, iar în iarnă ar putea semna cu echipa lui De Rossi.

