Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a confirmat indisponibilitatea a trei piese de bază din atacul roș-albaștrilor: Daniel Bîrligea, Denis Alibec și David Miculescu nu vor fi pe teren la ora 20:30.



În ciuda problemelor de lot și a distanței considerabile din clasament, unde Dinamo are un avans de 10 puncte, oficialul celor de la FCSB rămâne optimist. Stoica mizează pe mobilitatea celor care vor intra în teren și pe faptul că echipa a avut, în sfârșit, o săptămână completă de antrenamente, fără deplasări europene care să fragmenteze pregătirea:



"Sunt încrezător, chiar dacă Bîrligea, Alibec şi Miculescu lipsesc. Mai mult ca sigur unul sau doi ar fi jucat titulari, dar cred că putem câştiga pe altă parte, să fim mai dinamici, mai mobili. Cred că ne vom prezenta bine. E prima săptămână în care jucătorii care vor începe meciul s-au antrenat, nu au fost plecaţi în diverse excursii. Noi, în Europa, anul ăsta, am cam depus armele. Concentrarea e maximă, optimism este. Meciurile de Europa sunt toate speciale. Dinamo e la 10 puncte în faţa noastră. E un altfel de meci pentru noi decât au fost cele din istoria recentă. Cred că vom fi bine", a spus Mihai Stoica la PrimaSport.



"Nu mi se pare că ar avea ceva în plus"



În ceea ce privește adversara din această seară, MM Stoica nu s-a ferit să lanseze câteva "săgeți". Deși a lăudat munca lui Zeljko Kopic pentru punctele acumulate, oficialul campioanei consideră că jocul dinamoviștilor nu este neapărat superior celui din sezonul trecut, când echipa se lupta pentru salvarea de la retrogradare, ci doar mai eficient.



"Nu mi se pare că ar avea ceva în plus, doar că anul trecut avea meciuri în care juca foarte bine şi era lipsită de şansă. Dinamo cu Galaţiul nu a jucat cine ştie ce, dar e adevărat că le lipsesc câţiva jucători. Dinamo a pierdut nişte jucători, a adus jucători care nu părea că sunt peste cei care au plecat. E clar că e un merit al lui Kopic că a reuşit să facă o echipă care a făcut mai multe puncte decât anul trecut. Nu mi se pare (n.r. - Dinamo de acum peste cea din 2024). Dinamo în 2024 a fost una dintre echipele bune ale campionatului", a mai spus MM.



Partida din etapa a 19-a a Superligii începe la ora 20:30, fiind așteptați în tribune 35.000 de spectatori.

