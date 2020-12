ACUM LIVE TEXT & VIDEO: Tragerea la sorti a optimilor Champions League | Adversari accesibili pentru City si Bayern Munchen!

Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Champions League este LIVE VIDEO aici.

UPDATE 13:19: FC Porto va intalni Juventus.

UPDATE 13:18: RB Leipzig se dueleaza cu Liverpool in optimile de finala ale Ligii Campionilor.

UPDATE 13:17: Atletico Madrid va infrunta in optimi Chelsea.

UPDATE 13:16: Lazio va da piept in prima etapa a fazelor eliminatorii din Champions League cu Bayern Munchen.

UPDATE 13:15: Primul meci din optimile de finala ale Champions League le pune fata in fata pe Borussia Monchengladbach si Manchester City.

UPDATE 13:00: A inceput evenimentul de la Nyon.

Urnele pentru tragerea la sorti a optimilor de finala din Champions League au fost stabilite. Dueluri interesante pot avea loc in prima etapa a fazelor eliminatorii din cea mai importanta competitie europeana la nivel de cluburi.

In prima urna valorica se afla castigatoarele grupelor, printre care se remarca Bayern, Juventus, Liverpool, Real Madrid si PSG, campioanele celor mai tari campionate de pe continent, in timp ce in a doua urna valorica se regasesc alte nume importante ale fotbalului european, cum ar fi Barcelona, Porto sau Atletico Madrid.

Tinand cont de faptul ca in optimi nu se pot infrunta echipe din aceeasi tara sau care au facut parte din aceeasi grupa, printre duelurile de foc ce pot avea loc in optimi se numara Barcelona - Bayern, in care catalanii vor avea sansa sa-si ia revansa pentru infrangerea cu 8-2 din sferturile de finala ale sezonului trecut, sau Atletico Madrid - Liverpool, duel care a avut loc si in sezonul 2019/20, echipa calificata mai departe fiind decisa in prelungiri, cand s-au marcat 4 goluri, intr-un meci nebun disputat pe terenul campioanei Angliei.

Tragerea la sorti a optimilor de finala din Champions League este programata de la ora 13:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT & VIDEO pe www.sport.ro

Meciurile se vor disputa in perioada 16-17 februarie / 23-24 februarie (tur) - 9-10 martie / 16-17 martie (retur).