Football Meets Data nu crede în miracole! Cine va câștiga grupa în care poate ajunge România

În cazul în care trece de baraj, tricolorii vor avea parte de o grupă accesibilă, cu Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Football Meets Data susține că Turcia va ajunge la Mondial și va câștiga grupa

Totuși, statisticienii de la Football Meets Data sunt convinși că nu pot apărea surprize la baraj, iar Turcia va avea câștig de cauză atât în fața României, cât și în finala play-off-ului cu Slovacia sau Kosovo.

La fel ca România, dacă Turcia va câștiga barajul, va fi repartizată la Mondial în Grupa D, alături de Statele Unite, Paraguay și Australia. Experții de la Football Meets Data au făcut calculele și anticipează o grupă extrem de echilibrată, atât de echilibrată încât nu exclud ca, în această formulă, toate echipele să încheie cu câte patru puncte.

Totuși, statisticienii susțin că Turcia ar avea un mic avantaj în fața Statelor Unite, Paraguayului și Australiei. Turcii sunt văzuți cu cele mai mari șanse să încheie grupa pe primul loc (31.6%) în cazul în care vor ajunge la Mondial, în timp ce Australia este, conform specialiștilor, echipa cu cele mai mici șanse să iasă din grupe.

