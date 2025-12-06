S-a zvonit că sibienii l-au ales pe Mircea Rednic (63 de ani), antrenorul care a pregătit-o în urmă cu trei luni pe Standard Liege. Doar că varianta a fost negată de acționarul Claudiu Rotar.



Omul care decide totul la Hermannstadt a negat varianta unei ”instalări” a lui Mircea Rednic și s-a limitat să spună că echipa sa va avea un nou antrenor până luni, 8 decembrie.



Mircea Rednic NU merge la Hermannstadt!



”Nu, sunt 3 antrenori pe lista scurtă, dar Mircea Rednic nu este. Nu”, a spus Rotar, la Digi Sport.



În spațiul public a apărut și numele lui Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul de la Steaua, care este ”încurcat” de o clauză de reziliere de 50.000 de euro.



Sibienii vor avea ca obiectiv, cel mai probabil, salvarea de la retrogradare. Hermannstadt este într-o situație delicată, cu 12 puncte și doar două victorii după 18 etape, ocupând penultimul loc.



UTA Arad a fost ultima echipă din România pe care a pregătit-o Mircea Rednic, iar acolo a bifat și cel mai lung ”mandat” din cariera sa, 797 de zile și 91 de meciuri.



Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu



Măldărășanu era antrenorul lui Hermannstadt din 2021. După un an a reușit promovarea în prima ligă, iar până acum a bifat 186 de meciuri: 76 de victorii, 56 de egaluri, 54 de înfrângeri, golaveraj: 258-199.



”Cu puțin timp în urmă, A.F.C.Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea amiabilă a contractului.



187 meciuri, 77 victorii, 56 egaluri, 54 înfrângeri, o promovare, un loc 7 în SuperLiga Romania, o finală de Cupa României, un loc în inima fotbalului sibian!



Mulțumim pentru tot, Mister!”, a transmis Hermannstadt.

