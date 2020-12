Doua goluri de pe ALTA PLANETA reusite de "tunari" in derby-ul cu Chelsea |"Albastrii" facuti KO de Boxing Day! Cum au marcat jucatorii lui Arsenal

La scorul de 1-0 pentru Arsenal, "tunarii" au dat un super gol. Granit Xhaka a executat o lovitura libera din afara careului. Mijlocasul lui Arsenal a trimis puternic peste zid, iar portarul lui Chelsea nu a avut nicio sanasa.

This free kick from Granit Xhaka is insane.

pic.twitter.com/nb2YBM1Fn5