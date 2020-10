Un fost jucator de la Chelsea rupe tacerea si dazvaluie cum s-a comportat Mourinho cu el: "Daca nu inscrii doua goluri azi, o sa te imprumut"

Andre Schurrle a povestit despre perioada cand era la Chelsea si era antrenat de portughezul Mourinho.

Jucatorul german retras din activitatea a dezvaluit ca Jose nu ii motiveaza pe jucatori sufiecient si pune multa presiune pe ei.

"E un tip brutal. Mereu mi-am spus: dar ce face el de fapt? De ce mă tratează în halul ăsta? De ce face asta oamenilor? Uitându-mă înapoi, realizez ceea ce a vrut și cu ce resurse lucrează.

La acea vreme, nu puteam face față unor astfel de lucruri pe care el le voia de la mine, din cauza durității și a presiunii psihologice. Atunci era extrem de dificil.

Mereu, după discuții cu el, conduceam în drum spre casă gândindu-mă că nu mai pot. Ce puteam să fac? El punea o presiune foarte mare. Cu toate acestea, mi-a băgat câteva chestii în cap, care erau dificil de procesat", a declarat Schurrle intr-un interviu pe YouTube pentru Joko Winterscheidt.

De asemenea, el a povestit si despre o discutie mai ciudata cu portughezul in care l-a avertizat ca daca nu va inscrie doua goluri il va imprumuta la alta echipa. In primul sezon la Chelsea, Jose nu l-a utilizat prea mult pe Schurrle, iar acesta nu a mai avut increderea in el.

"De multe ori se intampla sa fiu titular, iar el ma inlocuia la pauza. Apoi, la meciul care urma, nu faceam parte din echipa, eram in tribuna. Nu am putut sa inteleg asta la acea vreme si mi-am pierdut increderea, ego-ul meu era ranit.

Apoi am inceput sa ma gandesc la ce ar fi putut sa-i treaca prin minte. Uneori, in timpul antrenamentelor, aveam sentimentul ca se uita doar la mine, chiar daca probabil ca nu era asa", a spus neamtul.

Andre Schurrle a ajuns la Chelsea in iulie 2013 de la Bayer Leverkusen pentru 22 de milioane de euro. El a fost fortat sa se retraga din fotbal la varsta de 29 de ani din cauza accidentarilor. Ultima echipa pentru care a jucat este Borussia Dortmund.

Tweet Chelsea mourinho Schurrle Citeste si: