”Orășenii” au primit vizita liderului în etapa cu numărul 15 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, pe ”Villa Park” în Birmingham. La capătul celor 90 de minute, gazdele au înregistrat toate cele trei puncte.



Cristi Pulhac a reacționat după nebunia din Aston Villa - Arsenal, cu gol marcat la ultima fază: ”Arțăgoși, răi! Cel mai spectaculos”



Matty Cash a deschis scorul în minutul 36, iar Leandro Trossard a restabilit egalitatea în actul secund, în minutul 52. La ultima fază, Emiliano Buendia a pus cireașa pe tort și a adus victoria pentru Aston Villa în minutul 90+5.



La emisiunea Play On Sport de pe VOYO, moderată de Andrei Grecu, au fost prezenți Cristi Pulhac, Robert Niță și jurnalistul Sport.ro Daniel Anghel.



Pulhac a reacționat după meciul de foc din Premier League dintre Villa și Arsenal și a evidențiat că gazdele și-au dorit cu ardoare victoria pe final, prin agresivitatea jucătorilor.



”Jucau locurile 1 și 3. În minutul 85 trăgeau de timp, un rezultat de egalitate era bun. Mai ales că Arsenal s-a plâns de oboseală, au fost obosiți. Un rezultat de egalitate era bun. Dar e de apreciat încrederea pe care a avut-o Aston Villa. Joci cu liderul. La ultima fază au fost cinci jucători arțăgoși, răi! Au băgat piciorul la limită.



E alt univers, altă mentalitate. De asta e și cel mai puternic campionat și cel mai spectaculos. În ultimele 20 de minute nu știam cine va câștiga, au fost ocazii de ambele părți”, a spus Cristi Pulhac.

