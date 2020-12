Este pentru prima data cand se intampla asa ceva in Champions League! Partida Sevilla-Chelsea va beneficia de VAR de la 1771 km distanta! Cum este posibil acest lucru

Sevilla va juca impotriva lui Chelsea, miercuri seara, in etapa a 5-a a grupelor Champions League.

Arbitrajul video al meciului se va face de la sediul UEFA, din Nyon (Elvetia). Anuntul a fost facut de Uniunea Europeana de fotbal. Pana in acest moment toate partidele din Champions League au avut arbitraj video la fata locului.

Meciul dintre Sevilla si Chelsea va fi condus de portughezul Artur Dias, care va fi ajutat din camera VAR de la Nyon de catre compatriotii sai Bruno Lopes Martins si Luis Miguel Branco Godinho. Distanta dintre Sevilla si Nyon este 1771 km, potrivit distante-ro.

Totusi, UEFA a mentionat ca va exista o echipa de rezerva in camera VAR de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, in cazul in care vor aparea 'probleme de conectivitate', potrivit Agerpres.

Tweet Chelsea Sevilla VAR Citeste si: